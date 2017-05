Un violent incendie détruit le château de Mont

Un incendie s'est déclaré vers une heure du matin ce mercredi, au château de Mont : 1.000 m² sont partis en fumée.

Des images de désolation

Les pompiers ont été appelés vers une heure du matin. Jusqu'à 50 pompiers ont été mobilisés jusqu'au matin. À 8 heures, le feu couvait encore au rez-de chaussée. La charpente est effondrée, les étages aussi, en tout 1.000m² de ce bâtiment historique sont partis en fumée. Le château a longtemps été la propriété d'Elf Aquitaine, il servait de bâtiment de réception, avant d'être racheté en 2014 par la communauté de communes de Lacq-Orthez.

À 8h ce mercredi matin, le feu couvait encore au rez-de-chaussée © Radio France - Daniel Corsand

Les origines du feu toujours incertaines

On ne sait pas encore ce qui a pu déclencher l'incendie. Mais tout porte à croire que ce n'est pas un accident. D'abord le bâtiment était à l'abandon il n'y avait plus d'électricité ni d'eau. Il n'y a pas eu d'orages ces derniers jours. Mais le bâtiment était souvent visité. En tout cas pour les pompiers cela ressemble plus à un acte délibéré.

La charpente et les étages se sont effondrés © Radio France - Daniel Corsand

C'est un pan de l'histoire, le faste lié à l'usine de Lacq [...] avec Khrouchtchev, De Gaulle, Le Floch-Prigent qui venait faire la fête au Château de Mont" - le maire de Mont, Jacques Clavé