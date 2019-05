Un violent incendie en cours dans le secteur du Mont-Faron près de Toulon

Toulon, France

Un violent incendie s'est déclaré à la mi-journée ce dimanche 5 mai, dans le secteur du Mont-Faron près de Toulon. Une centaine de pompiers ont été mobilisés sur place pour lutter contre les flammes, aidés par 2 Canadairs de la Sécurité Civile. Le feu a commencé sur la pente exposée à l'est du massif, à l'abris des fortes rafales de vents. "La situation est maintenant favorable", explique le chef du Groupement Territorial Ouest des Sapeurs-Pompiers du Var, Jacques Baudot. A 16h30, l'incendie ne progressait plus selon les soldats du feu. Entre deux et trois hectares ont été détruits.