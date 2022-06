Un violent orage de grêle fait de gros dégâts dans le Roannais

Les pompiers de la Loire ont reçu 800 coups de téléphone ce mercredi en fin de journée. Un violent orage de grêle s'est abattu sur le nord du département, dans le Roannais. Au total, ils sont intervenus 400 fois, pour des inondations et pour bâcher des toits.

La commune du Coteau particulièrement touchée

Au Coteau, juste à côté de Roanne, la grêle a fait des dégâts sur des bâtiments publics et dans certaines entreprises selon la maire Sandra Creuzet. Les feuilles des arbres ont été hachées, il n'y a plus de fleurs ni de légumes dans les jardins. Même chose pour le mobilier de jardin et pour les pare-brises des voitures. Les pompiers sont restés mobilisés toute la soirée.

