Un violeur en série interpellé à Montpellier grâce à la coopération policière franco-espagnole

La police de Montpellier a interpellé un homme de 28 ans, de nationalité espagnole ce mardi pour tentative de viol. Sa victime, une femme de 58 ans, a déposé plainte en novembre dernier.

Dans la nuit du 8 au 09 novembre 2020, la victime est plongée dans un profond sommeil lorsqu'elle est réveillée par une présence et la voix d'un homme qui lui susurre "montre moi ta chatte" et "je vais te baiser" tout en lui touchant les parties intimes. Elle est parvenue à se relever immédiatement et à le repousser. L'agresseur la mord avant de prendre la fuite à vélo.

Une longue investigation conduit les enquêteurs vers le bâtiment d'une résidence de Montpellier, un VTT de couleur similaire à celui de l'agresseur y est alors découvert à proximité d'un bâtiment dans lequel l'auteur était rentré la nuit des faits.

Parallèlement, les traces de la morsure de la victime ont mis en évidence un ADN masculin inscrit dans la base de données de la police espagnole, dans la région de Barcelone.

La coopération Franco-Espagnole permet d'apprendre qu'il s'agissait d'un violeur en série puisqu'en l'espace d'un mois, il avait commis un viol aggravé et deux tentatives, en 2012.

Les policiers ont pu repérer cet homme grâce aux caméras de vidéosurveillance à proximité de la résidence.

Placé en garde à vue, il s'avère être espagnol dit avoir quitté l'Espagne pour rejoindre ses parents à Montpellier en janvier 2013.

Il reconnait sa présence dans le pavillon de la victime pour le vol d'un ordinateur mais nie une quelconque agression. En revanche, il évoque une tentative de viol qu'il aurait commis en 2020 dans le secteur de Gambetta et pour laquelle les services de police n'ont pas recensé de victime.



En raison du profil inquiétant et dans l'éventualité d'identifier d'autres victimes, l'individu a été déféré au parquet. Une commission rogatoire est ouverte. Il est en détention provisoire.