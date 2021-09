Un violeur en série sur la ligne 3 du tram interpellé à Montpellier

Un homme soupçonné de deux viols aux abords du tram a été interpellé à Montpellier ce dimanche. Cet homme aurait agressé deux jeunes femmes avec un mode opératoire similaire. Il repérait ses victimes au petit matin aux arrêts de la ligne 3.

Le 15 septembre, c'est une adolescente de 15 ans qui rentre de soirée, il est 6 heures du matin, elle monte dans le tram à l'arrêt Jules Guesdes et repère rapidement le comportement louche de cet homme. Elle descend au terminus à la Mosson, l'homme la suit, l'entreprend, l'embrasse de force et l'entraîne dans un endroit reculé où il la viole. Elle se débat, pleure, crie et des passants finissent par le mettre en fuite.

Trois jours plus tard, c'est une étudiante en droit de 21 ans qui revient de boite de nuit par le premier tram vers 6h et demi. Elle attend le tram à l'arrêt Tonnelle et comprend vite que cet homme est dangereux. Elle tente donc de s'enfuir, mais il la rattrape, la pousse de force dans un parking et la viole. Là encore, elle hurle, ce qui alerte le voisinage, l'homme prend la fuite.

Grâce à la vidéo-surveillance et aux descriptions des victimes, le violeur est finalement interpellé dimanche soir, il s'agit d'un marginal, sans domicile, un ancien mineur isolé.

Il aurait donc deux viols à son actif en quelques jours, mais les policiers n'excluent pas qu'il y ait d'autres victimes qui n'auraient pas déposé plainte.