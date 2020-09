Un violeur présumé se tue en Isère, dans un accident de la route

Rebondissement dans l'affaire de la joggeuse, enlevée et violée, lundi, près du lac de Nantua, dans l’Ain. La femme a été retrouvée vivante mais son agresseur avait disparu, il vient de se tuer dans un accident de la route en Isère.

L'homme, récidiviste, était recherché depuis lundi pour séquestration et viol, commis à Nantua, dans l'Ain

Après la séquestration et le viol d'une joggeuse, à Nantua, dans l’Ain, les gendarmes avaient rapidement identifié le suspect. Il s'agissait d'une homme d'une trentaine d'années, qui venait de sortir de prison. Ce récidiviste avait déjà été condamné pour des faits similaires.

En fuite en Isère

Une fois son agression commise, cet homme, originaire de l’Isère, avait pris la fuite et on avait perdu sa trace, précisément, dans notre département où il était donc activement recherché. Et mardi, coup de théâtre. Un homme était retrouvé mort au volant de sa voiture. Celle ci s’était encastrée dans un arbre, au bord de la route, à Saint-Sauveur.

Le violeur présumé se serait-il suicidé ?

Après vérification, il s'agissait du violeur présumé. Alors, une question se pose, accident ou suicide ? Les gendarmes de Saint-Marcellin, chargés de cet aspect du dossier, ne peuvent encore se prononcer. Ils doivent, avant tout, tenter de déterminer les causes de l'accident.

Mais peut-être cet isérois connu de la justice craignait-il de retourner derrière les barreaux, alors qu'il venait à peine d’être libéré. Quoi qu'il en soit, s'il s’avère que c'est bien lui le violeur, les poursuites judiciaires s’éteignent avec son décès, et sa victime se retrouve privée d'un procès qui aurait peut-être été nécessaire à sa reconstruction.