Un violeur, soupçonné de plusieurs agressions, arrêté à Montpellier

Un homme soupçonné d'un viol et de deux agressions à caractère sexuel a été arrêté à Montpellier après une plainte déposée par une victime ce mardi 5 janvier.

Un homme de 25 ans a été arrêté à Montpellier, soupçonné d'un viol et de deux agressions à Montpellier. Il a été déféré ce vendredi 8 janvier et devait être mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle.

L'enquête démarre mardi dernier quand une jeune femme vient déposer plainte au commissariat. Cette coiffeuse à domicile raconte avoir été violée par un client qui avait pris rendez-vous chez elle.

Les policiers l'ont rapidement identifié. Ils découvrent alors qu'il est l'auteur d'une tentative de viol en 2016. Plus récemment, en 2019, il a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Ses victimes ont 25 ans et 26 ans. Pour toute défense, il assure qu'elles étaient consentantes.