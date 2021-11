Un violon "de plusieurs dizaines de milliers d'euros" volé à un musicien après un concert à Poitiers

La dernière tournée de l'Orchestre des Champs-Elysées, prestigieuse formation musicale basée entre Paris et la Vienne, a été marquée par un incident très désagréable : le vol d'un instrument. La victime est un violoniste italien de la formation comme le raconte David Réveillault, administrateur de production de l'orchestre. "Nous étions en transit entre Poitiers et Zurich après un concert au TAP. Le lendemain matin, à notre arrivée en gare de Paris-Montparnasse, à la descente du TGV, un de nos musiciens s'est aperçu que son instrument avait disparu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il s’agit d’un violon signé Eugenio Degani, luthier vénitien de la fin du XIXème siècle, qui appartenait depuis quinze ans à ce professionnel. Un instrument estimé "à plusieurs dizaines de milliers d'euros" mais bien au-delà de sa valeur marchande, "c'est une perte terrible pour un musicien professionnel. C'est le violon d'une vie, d'une carrière. Cet instrument, il a vécu avec, il l'a fait évoluer, régler, ils ont formé un binôme sur scène. Sa disparition est vécu très difficilement. C'est comme s'il avait perdu une partie de lui-même".

Du côté de l'orchestre, on veut encore garder un peu d'espoir. "Si le voleur a agi par opportunisme, ce sera très difficile pour lui de le revendre. L'instrument est signalé, aucun luthier ne lui rachètera. Il y a peu d'espoir qu'il puisse en retirer de l'argent sans attirer l'attention. S'il essaie de le vendre, il se fera sans doute attraper, ce sera directement la police et risquera gros. Le message, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de le restituer, et les choses s'arrangeront pour tout le monde".