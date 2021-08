Dans la nuit de jeudi à vendredi, un voilier a coulé à l'entrée du port de Bénodet, dans des circonstances encore inconnues. Les six personnes à bord sont saines et sauves.

Bénodet : un voilier coule, les six personnes à bord saines et sauves

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un voilier d'environ 11 mètres a coulé à l'entrée du port de Bénodet. Les six personnes à bord, âgées d'une vingtaine d'années, ont alerté le Cross Etel (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) vers 2h47. Ils ont ensuite embarqué sur un radeau de survie avant de regagner la côte vers 3h00 du matin, tous sains et saufs. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues, mais il semblerait que le navire ait pris l'eau avant de chavirer.