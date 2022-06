Un voilier disparaît au large de Martigues avec deux personnes à bord

Le Sylphe n'a pas donné signe de vie depuis le 6 mai dernier. Les deux navigateurs de 63 et 34 ans partent de Martigues la veille, avec pour but d'atteindre les Baléares. Ils prévoyaient d'arriver sur l'archipel espagnol cinq jours plus tard, le 10 mai.

Sans nouvelles de leur part, le 12 mai, la famille des navigateurs alerte les secours. Le dernier signal du bateau est capté tôt le matin du 6 mai à une centaine de kilomètres des côtes françaises. Une mer agitée peut être à l'origine du drame.

La famille espère retrouver les membres d'équipages vivants et mise sur une lente dérivation de l'embarcation. Pour l'instant aucune épave, ni aucun équipement n'ont été retrouvés. A bord du voilier, un petit stock d'eau et de nourriture pourrait permettre la survie des deux navigateurs. "On se raccroche aussi à l'idée que le bateau est suréquipé en matière de sécurité", explique Sophie Rouffio, l'épouse de l'un des navigateurs, "entre-autres des air-bags (...) ça rend le bateau insubmersible. Il faut qu'on s'imagine le pire comme le meilleur... nous on est encore sur le meilleur".

Après une étude météorologique, Le Cross Med et la préfecture maritime concentrent leurs recherches dans une grande zone au large du Golfe du Lion. La sécurité maritime marocaine, d'où est originaire un des marins, aide également les familles dans leurs recherches.