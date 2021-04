Un voilier qui menaçait de s'échouer sur les parcs à huîtres de Marseillan secouru par les gendarmes

Un catamaran est parti à la dérive mardi sur l'étang de Thau (Hérault) à cause du vent et menaçait de s'échouer sur les parcs à huîtres. Les gendarmes ont fini par trouver le propriétaire pour remorquer le bateau et le mettre en sécurité.