Un voilier retrouvé à la dérive et sans personne à bord au large de l'île d'Ouessant

On était sans nouvelles de ce voilier, basé à Lorient, depuis plusieurs jours. Il a finalement été retrouvé à la dérive au large de l'île d'Ouessant samedi soir, mais sans personne à bord. Un marin est toujours porté disparu, malgré les nombreux moyens de recherches engagés par le CROSS Corsen.

Ouessant, France

Un homme est porté disparu en mer depuis ce samedi soir. Son voilier, basé à Lorient et dont on était sans nouvelles depuis plusieurs jours alors qu'il transitait entre l'Irlande et la France, a été retrouvé à la dérive au large de l'île d'Ouessant dans le Finistère samedi soir aux alentours de 20h30. Un bateau sous voile mais sans personne à bord. Il a été remorqué sur Ouessant par un canot de la SNSM.

Des recherches pendant une bonne partie de la nuit

Un hélicoptère de la Marine Nationale et plusieurs canots SNSM ont été dépêchés sur place pour retrouver le propriétaire. Les zones de recherche ont été élargies au fil de la nuit. Mais en vain. Elles ont finalement été suspendues à 3h du matin, faute d'éléments nouveaux selon le préfet maritime de l'Atlantique.