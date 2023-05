Un voisin avoue être l'auteur des tirs sur la mairie de Longeville-sur-Mer

On connait désormais l'auteur des tirs par arme à feu sur la mairie de Longeville-sur Mer. Plusieurs impacts de balles sur la façade et des vitres brisées ont été découverts ce lundi 8 mai, alors que le bâtiment était fermé au public. La mairie a porté plainte. Un voisin a été interpellé l'après-midi même et placé en garde à vue aux Sables-d'Olonne.

ⓘ Publicité

Fortement alcoolisé, le père de famille a d'abord été placé en cellule de dégrisement. Le lendemain, il a rapidement avoué les faits. Le dimanche 7 mai, "sous l'effet de l'alcool et de la colère", a-t-il raconté, il a tiré, de sa fenêtre, avec un vieux fusil. Selon la compagnie de gendarmerie des Sables-d'Olonne, il a expliqué avoir "pété les plombs" à cause de problèmes personnels, qui relèvent de la sphère privée. Le lendemain, se rendant compte de la portée de son acte, il se serait débarrassé de son fusil. Les gendarmes n'ont pas encore retrouvé l'arme.

Ni la mairie, ni les élus n'étaient visés

"Il ne faut pas faire d'amalgame avec ce qui s'est passé pour le maire de Saint-Brevin ", insiste la gendarmerie. L'homme interpellé a expliqué qu'il ne visait ni les élus, ni la mairie. "Ça aurait pu être n'importe quel autre bâtiment", a-t-il déclaré en garde à vue. Le père de famille est désormais convoqué devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en septembre prochain.