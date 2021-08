Une voiture sur le toit en plein centre d'Amiens

L'accident a eu lieu en milieu d'après-midi quartier St-Leu. Plus de peur que de mal, les deux occupants sont légèrement blessés.

Un accident assez spectaculaire a eu lieu ce mercredi après-midi dans le centre-ville d'Amiens. Une voiture s'est retrouvée sur le toit quartier St-Leu, près de l'université et de l'église.

Il était un peu plus de 15 heurs quand les secours ont été prévenus que le véhicule était en fâcheuse posture à l'intersection de rue la rue des Francs-mûriers et de la rue rue Saint-Leu. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident.

Deux personnes légèrement blessées

Les deux personnes qui étaient à bord de la voiture, un homme et une femme, étaient sortis du véhicule avant l'arrivée des pompiers. Ils souffrent de blessures légères et ont été conduits au CHU d'Amiens pour des examens de contrôle.

La circulation, qui a un temps été ralentie quartier St-leu, a été rétablie : le véhicule a été évacué vers 16h30.