Savoie : des centaines d'habitants de la Ravoire privés d'internet et de téléphone après des vols de câbles

Ce sont les victimes collatérales du trafic de cuivre. Près de 700 habitants de la Ravoire, près de Chambéry (Savoie), se sont réveillés ce vendredi matin sans internet ni téléphone. La veille, durant la nuit, des voleurs ont dérobé plus de 600 mètres de câbles téléphoniques.

Sous le bitume, le cuivre. Le vol s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi vers minuit. Un ou plusieurs malfaiteurs soulèvent l'espèce de plaque d'égout qui cache les câbles et en dérobent plus de 600 mètres . "Un travail de pro", commente Damien Biard, directeur des relations chez Orange avec les collectivités locales Savoie et Haute-Savoie. Résultat : des centaines d'habitants se retrouvent sans téléphone ni internet.

Plusieurs jours de réparation

Voler ce genre de câbles n'est pas donné à tout le monde en effet. "Il faut connaître l'endroit où ils se trouvent et avoir les outils nécessaires pour les couper", explique Damien Biard. D'autant plus que la longueur de câbles volés est importante et que le poids total excède facilement les 100 kg.

D'ailleurs, le câble volé, plutôt rare sur le réseau, prendra quelques jours avant d'être changé. Il faut d'abord se réapprovisionner puisqu'il n'existe pas en Savoie de câble similaire. La situation pour les 700 habitants de la Ravoire lésés devrait donc revenir à la normale en début de semaine prochaine.