Un vol Lyon-Rennes fait demi-tour en vol après une alerte à la bombe

Vendredi 18 janvier, un vol Easyjet parti de Lyon en direction de Rennes a dû faire demi-tour en vol, à cause d'une alerte à la bombe. Tous les passagers ont été débarqués à Lyon Saint-Exupéry.

Rennes, France

C'est un appel téléphonique anonyme, reçu par la gendarmerie des transports aériens, qui aurait donné l'alerte. Ce vol Easyjet, parti à 15h15 de Lyon, devait atterrir une heure plus tard à Rennes. Il a finalement fait demi-tour en plein vol. Dans l'après-midi, la compagnie Easyjet expliquait, via Twitter, que "le commandant de bord a pris cette décision à titre de précaution uniquement". Tous les passagers, 159 voyageurs et les membres d'équipages, ont été débarqués à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Le trafic a été complètement interrompu pendant 40 minutes. L'avion, lui, est resté au sol bien plus longtemps, le temps pour la police et les gendarmes de fouiller les bagages et l'appareil afin de lever le doute. Le parquet de Rennes confirme qu'"une alerte à la bombe a bien été signalée auprès de l'aéroport de Rennes Saint-Jacques dans le courant de l'après-midi", mais précise qu'"aucun incident n'est signalé". Une enquête a été ouverte.

Les passagers repartent avec un autre avion

Vers 19 h 45, Easyjet précisait dans un communiqué :

Le vol EZY4319 Lyon-Rennes du 18 Janvier a dû retourner à Lyon pour des raisons de sécurité. Le commandant de bord a pris cette décision à titre de précaution uniquement. L'avion a atterri en toute sécurité alors que les pompiers et la police étaient positionnés sur le tarmac comme le veut la procédure. Les passagers ont débarqué normalement et des informations ainsi que des rafraîchissements leur ont été fournis.

La compagnie a également indiqué que les passagers repartiraient dans la soirée avec "un avion et un équipage en provenance de Londres [...] l'équipage [du Lyon-Rennes] n'étant pas en mesure d'effectuer le vol."