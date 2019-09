Un voleur briviste identifié et condamné grâce à l'ADN qu'il avait laissé sur les lieux de son forfait

Brive-la-Gaillarde, France

Le vol avait eu lieu en novembre 2018. Une fenêtre du centre équestre de l’Étrier Briviste avait été brisée, une grille avait été arrachée. Le voleur avait alors pu entrer dans les lieux et était reparti avec une carabine à plomb, deux souffleurs thermiques, un IPAD et 30 euros.

Mais l'individu s'était blessé à la main en cassant la vitre. De fait du sang était visible. Les policiers brivistes avaient aussitôt sollicité leurs collègues de la Police Technique et Scientifique. Des relevés réalisés alors ont permis d'obtenir l'ADN du cambrioleur.

Après enquête un Briviste de 22 ans a été identifié. Il a été interpellé ce lundi matin. Il a été déféré devant le parquet de Brive ce mardi à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme.