Un voleur de carburant en Dordogne confondu par l'ADN retrouvé sur sa tong

Pour avoir volé 1.400 litres de gasoil dans la même société de la Roche-Chalais, entre le 17 juin et le 21 juillet dernier, un jeune homme a été condamné à huit mois de prison ferme ce mercredi 9 mars au tribunal correctionnel de Périgueux.

L'été dernier, le jeune bordelais de 20 ans s'est introduit à neuf reprises dans les locaux de la société pour siphonner les réservoirs des véhicules. Le gérant de la société a constaté ces vols et a décidé d'installer des caméras de vidéo-surveillance. Grâce à ces dernières, il voit qu'une nouvelle tentative de vol est en préparation le 23 juillet dernier. Le gérant s'est rendu sur place et a poursuivi le voleur et ses complices. Dans la fuite, le jeune homme perd sa tong et c'est ce qui a permis de le confondre grâce à l'ADN retrouvé par les enquêteurs.

Huit mois de prison ferme

Il a été arrêté en novembre dernier et jugé ce mercredi. Le jeune homme qui a déjà été condamné pour conduite sans permis ne pourra pas bénéficier d'aménagements de peine, il n'a plus le droit non plus de revenir en Dordogne. L'une des complices, mineure au moments des faits, a reçu une convocation devant le juge des enfants.