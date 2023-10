Un voleur de 19 ans comparaît pour plusieurs cambriolages dans des entreprises de BTP

Il a comparu ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Un homme de 19 ans est suspecté d'avoir participé à huit cambriolages dans des entreprises de BTP. Le préjudice total pour ces vols par effraction est estimé à 200.000 euros.

L'enquête, conduite par la brigade des atteintes aux biens de la sûreté départementale, a débuté début mai 2023. Une société de travaux publics est visée à Toulouse. Un groupe de cinq personnes découpe le grillage, s'introduit dans l'entreprise et y force plusieurs containers. Ils volent de l'outillage et des câbles pour une valeur estimée à 30.000 euros. Grâce à une caméra de vidéo-surveillance, un monospace est identifié. Celui à bord duquel les cinq voleurs sont montés, cagoulés, et les mains gantés. Ainsi, la police scientifique ne relève aucune empreinte, ou trace ADN, sur place.

Le 11 mai, le gérant d'une société de transport met en fuite le même monospace, venu lui voler du carburant. Un homme, alors non cagoulé, est identifié, grâce à des photos et des témoins. Par recoupement d'informations, il est alors suspecté d'avoir participé à huit cambriolages dans des entreprises de travaux publics, entre le 10 avril et le 21 mai. Cambriolages dans lesquels on retrouve à chaque fois le même monospace.

L'homme est par ailleurs confondu et arrêté, pour une autre série de vols et de cambriolages commis sur des chantiers. Il a été extrait de sa cellule ce mercredi 4 octobre pour être auditionné. L'enquête se poursuit pour retrouver ses complices.