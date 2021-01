Un voleur de cadeaux de Noël arrêté à Nantes

Un voleur de cadeaux de Noël vient d'être arrêté, ce mardi, à Nantes. Ce jeune homme de 19 ans aurait en fait d'abord volé le porte-monnaie d'un monsieur de 88 ans qui revenait à pied de faire ses courses, le 22 décembre à Legé, ce qu'il nie. Il aurait glissé sa main dans la poche de son manteau. Il aurait ensuite essayé d'utiliser la carte dans un distributeur automatique de Machecoul, mais elle carte a été avalée.

Mandat de recherches

Les gendarmes sont très vite partis sur la piste du jeune homme, multirécidiviste. Comme ils n'arrivaient pas à le retrouver, ils ont lancé un mandat de recherches et il a finalement arrêté par la police de Nantes, ce mardi.

Des vols la nuit du réveillon

Chez lui, les enquêteurs ont aussi trouvé des cadeaux de Noël volés, eux aussi, à Legé pendant la nuit du réveillon, dans une voiture et devant chez un habitant de la commune. Et là, la liste est longue : des bracelets, une montre, un appareil photo, des vêtement, des chaussures, de l'alcool, , un sac à main, un plaid, un service de verres, une poupée et du chocolat ! Des habitants de Legé avaient en fait laissé devant leur porte des cadeaux pour les cacher aux enfants avant le passage du Père Noël.

Le jeune homme, qui n'a pas de travail, devrait être jugé ce jeudi en comparution immédiate.