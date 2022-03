Un voleur de carburant interpellé en flagrant délit par la police de Limoges

C'est la conséquence de la hausse des prix du carburant, les vols se multiplient, et à Limoges on n'est pas épargné. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une patrouille de police a interpellé un homme en flagrant délit alors qu'il s'en prenait aux réservoirs de poids lourds. Les policiers ont remarqué deux camions dont les bouchons des réservoirs avaient été dévissés ainsi que 9 bidons de vingt litres, dont cinq étaient remplis de gas-oil.

Le voleur présumé tentait de se cacher sous un camion

Quelques minutes plus tard, les policiers ont interpellé un suspect, dissimulé sous un poids-lourd et qui portait une pompe à main. L'homme, un jeune majeur a été placé en garde à vue. Originaire de la région parisienne il était déjà connu pour de nombreux vols à Limoges. Il a reconnu voler du gas-oil, pour le revendre ensuite à des particuliers. En revanche, il nie être l’auteur d’un second vol commis peu de temps avant dans une rue voisine.

Ce récidiviste sera convoqué dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, le 16 mai prochain. En attendant il a été remis en liberté. Face à la recrudescence des vols de carburant dans les réservoirs de véhicules particuliers et professionnels, la Police Nationale de Limoges lance un appel à la vigilance. Elle conseille pour les camions et véhicules utilitaires, souvent ciblés, de choisir un stationnement contre les bâtis sous éclairage.