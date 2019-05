Un voleur de vélos multirécidiviste pris en flagrant délit à Valence

Valence, France

Ce multirécidiviste du vol de vélo a pu être interpellé mardi après-midi a valence alors qu'il venait d'emporter un deux roues, quasiment sous les yeux de son jeune propriétaire rue Pasteur prés de la Gare de Valence.

L'adolescent a eu le bon réflexe, il a composé le 17 et décrit le voleur aux policiers. Ces derniers ont pu le suivre dans les rues de la ville grâce au réseau de caméras.

L'homme a fini par être pris une demi-heure plus tard dans le quartier de Fontbarlettes, encore en possession du deux roues volé en centre-ville.

Déjà des vols de vélos en 2017 et 2018

Placé en garde à vue, ce valentinois de 37 ans ne reconnait pas grand chose, mais les enquêteurs ont des éléments de preuve pour le relier à 13 vols de deux-roues rien qu'en deux mois. Et l’homme n'en est pas à son coup d'essai. Pas plus tard que ce lundi il a été jugé en son absence au tribunal correctionnel déjà pour des vols. Il est aussi convoqué en juin prochain pour d'autre vols de vélos commis en 2017 et 2018.

Cette fois le parquet de Valence a préféré ne pas attendre et présentera ce voleur multirécidiviste en comparution immédiate dès ce vendredi après-midi . Il a été placé en détention provisoire en attendant.