Un voleur en série, qui s'était évadé de prison, condamné à huit ans ferme à Béziers,

En février dernier, un homme de 35 ans, déjà condamné à 31 reprises entre 2003 et 2020, bénéficie d'une permission, mais ne réintègre pas la prison. Pour financer sa cavale, il commet de nouveau des cambriolages entre février et avril, avec la complicité de sa compagne sur Pouzolles, Laurens et Saint-Thibéry. Les biens dérobés sont écoulés par deux complices, également membres de sa famille. Les véhicules volés, puis faussement immatriculés, sont utilisés pour commettre les cambriolages. L'homme refuse aussi d'obtempérer lors d'un contrôle et échappe aux gendarmes.

Le 19 avril, une trentaine de gendarmes de Pézenas, appuyés par l'antenne GIGN de Toulouse notamment interpellent les trois hommes et la femme. Au cours de sa garde à vue, l'homme qui s'est évadé reconnaît sa participation aux cambriolages, mais dédouane ses proches qui nient leur implication.

L'auteur principal a été condamné par le correctionnel de Béziers à huit ans d’emprisonnement avec maintien en détention : sept ans pour les vols et le refus d’obtempérer, et un an pour son évasion. Sa compagne est condamnée à 18 mois d’emprisonnement, également avec maintien en détention et les deux receleurs respectivement à un an et huit mois d'emprisonnement.