Un voleur s’échappe de l'hôpital d'Annonay

Ce voleur marseillais et sa compagne ont dérobé un collier au domicile d'une personne âgée à Saint-Vallier (Drôme) dans la journée de lundi 1er septembre. La victime réussi à donner l'alerte et le descriptif de leur voiture après leur départ. Le couple de voleurs est repéré et interpellé à Tain-l'Hermitage. Tous les deux sont placés en garde à vue. C'est dans sa cellule que l'homme réussit à s'auto-mutiler. Sa garde à vue est immédiatement levée, il est transporté par les pompiers à l’hôpital d'Annonay (Ardèche). Dans la nuit, il réussit à s'enfuir de l'hôpital. Sa compagne est toujours en garde à vue et le voleur est recherché par les gendarmes Drômois.