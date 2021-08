Un photographe peu scrupuleux a été interpellé par les CRS sur la plage de Capbreton dimanche 22 août. Le septuagénaire prenait des photos en gros plan de femmes, parfois dénudées, et d'enfants, sans leur demander leur accord. Il disait vouloir les représenter ensuite en "peinture humoristique".

Un voyeur de 73 ans interpellé sur la plage de Capbreton : il prenait en photo des femmes et enfants

Un voyeur interpellé car il prenait des femmes et enfants en photos à leur insu à Capbreton (photo d'illustration de la plage)

Le retraité avait un stratagème bien rodé : il faisait mine de marcher seul sur la plage, s'arrêtait d'abord quelques secondes devant certaines serviettes, et reprenait son chemin. Puis, lorsqu'il repassait devant les personnes qu'il avait repérées, le septuagénaire sortait discrètement un appareil pour les photographier. Uniquement des femmes, souvent à moitié dénudées, et des enfants. Tout cela, à leur insu. Ce qui est interdit. Chacun peut prendre une photo du rivage avec, dans le cadre, une ou plusieurs personnes en plan large mais pas une personne en gros plan, sans lui demander auparavant son consentement.

C'est le maître-nageur du mirador de la plage centrale qui a repéré le comportement suspect du septuagénaire dimanche 22 août aux alentours de 16h30 et averti les CRS du poste de secours. Ces derniers ont mis en place une surveillance qui a permis de mettre à jour le stratagème. Ils ont donc abordé le suspect et lui ont demandé de les suivre au poste de police. Sur sa carte mémoire, une cinquantaine de clichés. Cet habitant de Peyrehorade, âgé de 73 ans, a avoué les faits tout en se justifiant : le retraité a expliqué venir à Capbreton prendre en photo les vacancières pour les peindre ensuite de façon "humoristique". Trois des victimes encore présentes sur la plage ont été contactées par les CRS, toutes ont accepté de porter plainte. Le suspect, inconnu des forces de l'ordre, a été relâché et sera convoqué pour s'expliquer devant la justice.