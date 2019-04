Un voyeur jugé en septembre à Laval : il filmait des collègues et des membres de sa famille dans les toilettes

Un Lavallois de 35 ans sera jugé devant le tribunal de Laval en septembre pour atteinte à la vie privée et captation d'images à caractère sexuel. Il a filmé dix-huit personnes aux toilettes : des collègues, des membres de sa famille et des membres d'une chorale.

Laval, France

Un homme de 35 ans sera jugé en septembre prochain devant le tribunal de Laval. Il vient d'être arrêté par les policiers lavallois. Cet homme avait placé plusieurs caméras dans les toilettes de différents endroits, dans les toilettes de son travail, dans les locaux d'une association, et même chez des membres de sa propre famille.

L'alerte donnée en août 2017

Deux femmes, deux employées d'un hypermarché de Laval, découvrent il y a un an et demi en août 2017, des caméras dans les toilettes du personnel, dans le distributeur de papier toilette, et dans le distributeur d’essuie-mains. Après visionnage, trois victimes sont identifiées. Les employées préviennent leur hiérarchie, et le voyeur se fait piéger. Il est à son tour filmé par les caméras de vidéo-surveillance de l'hypermarché, en train de retirer son matériel d'enregistrement dans les toilettes.

Des collègues et des membres de sa famille

Ce Lavallois, membre d'une chorale, avait également filmé ses partenaires de chant, il y avait des caméras dans les toilettes de son association. Il observait également des proches, sa belle-sœur ou encore son beau-frère.

L'enquête a été longue car les victimes sont nombreuses, dix-huit victimes au total, des hommes et des femmes. L'homme a été tenté d'échapper à la justice, en se faisant interner volontairement dans un hôpital psychiatrique. Chez lui les policiers ont retrouvé des enregistrements sur son ordinateur, sur trois disques durs externes, ainsi que deux caméras. Les premiers enregistrements dataient du 26 octobre 2016.

L'homme sera jugé en septembre prochain devant le tribunal de Laval pour atteinte à la vie privée et captation d'images à caractère sexuel. L'homme a été laissé libre en attendant son procès. Il n'a jamais été condamné pour des faits similaires.