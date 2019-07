Un voyeuriste interpellé dans un camping de Fréjus ce jeudi

Var, France

Un père de famille, âgé de 36 ans et originaire du Nord a été interpellé dans un camping de Fréjus ce jeudi soir alors qu'il commençait à filmer une autre touriste, irlandaise cette fois, entrain de prendre sa douche. La jeune femme, malgré la grosse frayeur, ne s'est pas démontée et l'a poursuivi, permettant son interpellation. Placé en garde à vue, le trentenaire, inconnu des services de police, en est ressorti ce vendredi en début d'après-midi. Il fait l'objet d'une composition pénale. La captation d'images impudiques est en effet légalement qualifiée depuis août dernier rendant désormais les poursuites plus aisées.

grosse frayeur

Cette jeune touriste irlandaise s'apprête en effet à prendre sa douche dans les installations communes du camping. Elle est nue quand elle aperçoit une main qui passe sous la porte, et au bout de cette main, un téléphone allumé qui filme. Elle se met à hurler, saisit comme elle peut une serviette et sort à toute vitesse. Puis elle se précipite derrière son voyeur. La scène alerte notamment un membre de la famille irlandaise qui s'empresse de l'aider à maîtriser l'individu. Celui ci tente dans un premier temps de négocier, promettant d'effacer le film. Mais les deux touristes appellent la sécurité et la police. L'homme est interpellé sous les yeux médusés de sa famille, sa femme et ses deux enfants, qui ne comprennent évidement pas ce qui se passe.

La particularité de cette affaire, c'est que depuis août dernier, une loi prévoit une incrimination particulière pour ce type de faits : il s'agit de la captation d'images impudiques. C'était plus difficile à poursuivre avant. En tout cas, bilan : la touriste irlandaise est très choquée, tout comme la famille de l'individu qui devait rester encore une semaine. Leurs vacances sont finalement écourtées.