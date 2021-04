Un VTTiste blessé par un piège tendu sur une piste forestière à Arpaillargues

Vous avez peut-être prévu une sortie à vélo tout terrain ce weekend. Soyez vigilants si vous empruntez des petits chemins en forêt, certaines personnes mal intentionnées tendent parfois de véritables pièges. Cette mésaventure est arrivée à Cyril Dupuy, le weekend dernier à Arpaillargues, près d'Uzès. Alors qu'il effectuait une balade il a heurté un câble qui avaient été tendu à hauteur d'homme au beau milieu de la piste. Heureusement, Cyril n'a été que légèrement blessé au visage et son fils de 14 ans qui l'accompagnait a réussi à éviter le piège.

Mais les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves raconte Cyril : "C'était un câble translucide du type de ceux utilisés pour les rotofils ou un gros fil de pêche, c'est difficile à dire. Il n'a absolument pas cassé, mais la chance que j'ai eue c'est que, d'un côté, il était attaché à un chêne, mais de l'autre à une branche moins solide et c'est elle qui a cédé. Du coup le choc a été moins violent, mais ça a suffi à m'arrêter directement et brutalement. Le câble m'a entaillé le visage, heureusement de façon superficielle, mais si j'étais arrivé plus vite ou si la branche n'avait pas cassé, là ça n'aurait pas été pareil et ça aurait pu faire mal".

Cyril Dupuy a déposé une main courante auprès de la gendarmerie car pour lui ça ne fait aucun doute ce dispositif était destiné à faire mal : "C'était vicieux parce que c'était fait pour que ça ne puisse pas se voir et pour que ça fasse tomber. C'était un véritable piège destiné à faire mal, c'est clair".