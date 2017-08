Un yacht de 40 mètres est en feu au large de Nice

Un yacht a pris feu, ce jeudi, en début d'après-midi au large de l'aéroport de Nice. Plusieurs bateaux sont sur place pour tenter d'éteindre cet incendie et éviter ainsi que le bateau ne coule. Les 11 passagers et membres d'équipage ont été secourus sains et saufs.

L'épaisse fumée noire qui s'échappait du yacht de 40 mètres était visible depuis la Promenade des Anglais jusqu'à Cagnes-Sur-Mer. Cette vedette immatriculée en Italie a pris feu alors qu'elle naviguait à trois kilomètres de l'aéroport de Nice. L'incendie se serait déclaré dans un premier temps sur le moteur gauche du navire. Sept passagers italiens et quatre membres d'équipage ont été secourus.

Le bateau risque maintenant de couler

Dans un premier temps, les membres de l'équipage ont tenté en vain de maîtriser le feu pendant que les passagers étaient évacués. Un autre yacht de 38 mètres, qui naviguait dans la même zone, a dévié sa route pour venir aider l'embarcation en détresse. Les secours sont ensuite arrivés avec des bateaux spécialisés dans la lutte contre les feux en mer. Deux navettes de la SNSM, la société nationale de sauvetage en mer, de Cagnes-sur-Mer et d'Antibes sont toujours sur place, ce jeudi soir. Au total six bateaux sont intervenus pour éteindre le feu et tenter d'éviter qu'il ne fragilise trop le yacht et donc qu'il ne coule.

[COMMUNIQUÉ DE PRESSE #2] Incendie à bord d'un yacht au large de Nice. Pt de sit à 18h30.

Envoi moyens supplémentaires par @Premarmedpic.twitter.com/OfvnrtVFHt — Prémar Méditerranée (@Premarmed) August 17, 2017

Des risques de pollution

Cinq marins pompiers spécialisés de Toulon vont être acheminés par hélicoptère dans les prochaines minutes pour tenter d'éteindre l'incendie et lutter contre une éventuelle pollution en mer. Dans la soirée, un bateau de la Marine nationale doit aussi intervenir pour éviter que le carburant se déverse en mer.