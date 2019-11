Une voiture chute de 20 mètres près de Pont-Audemer dans l'Eure

Eure, France

Les pompiers sont intervenus pour un accident un peu avant 18 heures ce jeudi après-midi à Manneville-sur-Risle, près de Pont-Audemer dans l'Eure. Deux voitures sont impliquées dans cet accident sur la départementale 675 .

On ne connait pas encore précisément les circonstances mais l'une des deux voitures a fait une sortie de route. Elle chute alors de 20 mètres dans un fossé et tombe sur une habitation. Trois personnes sont désincarcérées du véhicule, parmi elles deux enfants. Une personne est grièvement blessée, les deux autres plus légèrement.