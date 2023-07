"J'étais liquéfiée, pétrifiée" : une seizième femme accuse Gérard Depardieu de violences sexuelles

"J'ai compris que j'étais dans sa ligne de mire", raconte ce vendredi à France Inter Anna (prénom d'emprunt), technicienne qui a travaillé avec Gérard Depardieu sur le tournage d'un film. Elle accuse l'acteur français d'agression sexuelle. C'est la 16e femme en quatre mois à témoigner contre lui.

ⓘ Publicité

Anna a une trentaine d'années lorsqu'elle rencontre Gérard Depardieu pour la première fois. Technicienne, elle se fait embaucher sur un tournage. Elle raconte au micro de France Inter que l'acteur est connu pour être "graveleux" et pour "avoir des comportements déplacés" et que ses proches - qui connaissent le monde du cinéma - et ses collègues la mettent en garde. Elle explique que sur le plateau, elle essayait "de ne pas [se] faire repérer par Gérard Depardieu" et de "cacher ses formes féminines" malgré la saison estivale.

"Je vais t'emmener manger, je vais t'enivrer, on va passer une bonne soirée"

Finalement, poursuit-elle, l'acteur finit par la remarquer : "Là a commencé tout un jeu, explique-t-elle, il faisait rire le plateau en me prenant à partie. Il a commencé à dire 'Je vais t'emmener manger, je vais t'enivrer, on va passer une bonne soirée', toujours avec des grognements. Il me mettait au centre de l'attention pendant que j'étais en train de travailler, j'ai compris que j'étais dans sa ligne de mire".

Une semaine plus tard, Gérard Depardieu persiste. La jeune femme est alors en charge d'une mise au point caméra délicate. Il fait nuit, c'est en extérieur. Une vingtaine de personnes sont présentes. Elle raconte avoir tourné le dos à Gérard Depardieu pour dire à l'assistante mise en scène qu'elle était prête : "J'ai senti sa grande main, sa grosse main dans mon entrejambe, me choper l'entrejambe avec volonté, en laissant échapper un gros rire graveleux. J'étais liquéfiée, pétrifiée. C'est ce moment-là qu'il a choisi pour m'humilier".

Selon la jeune femme, personne n'a réagi. Après cet événement, Anna rentre dans son appartement et raconte "avoir pleuré tout le trajet". À part à ses assistantes, elle ne parle de cela à personne "et personne ne m'en a reparlé", confie-t-elle.

"Je veux que d'autres témoignent"

Anna a fait le choix de ne pas porter plainte : "Je minimisais beaucoup ce qui m'est arrivé. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas considéré que c'était assez grave pour aller porter plainte. Je me dis aussi 'comment ma parole peut être considérée puisque que tout le monde l'a vu et tout le monde se tait'. Qui témoignera ?" Elle a, en revanche, décidé de témoigner : "Je veux que d'autres témoignent. Je me suis réveillée parce qu'il y a eu d'autres témoignages. J'ai presque quarante ans, j'estime que maintenant c'est de ma responsabilité de parler pour éviter ça aux nouvelles générations. Cette omerta va finir par tomber. Un jour, il va arrêter de faire peur à tout le monde".

Anna est ainsi la 16e femme à accuser l'acteur de violences sexistes et sexuelles. Treize femmes ont témoigné dans Mediapart en avril 2023 . Une autre accusatrice, Léa (prénom d'emprunt) a témoigné au micro de France Inter en juillet . À ce jour, Gérard Depardieu est mis en examen à la suite d'une plainte pour viols et agression sexuelle déposée par l'actrice Charlotte Arnould en 2018. Contactés par France Inter, les avocats de l'acteur n'ont pas souhaité répondre. Gérard Depardieu a toujours démenti toutes les accusations pouvant relever de la loi pénale.