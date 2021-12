Une comédienne originaire du Jura, Charlotte Arnould, affirme avoir été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Elle dévoile elle-même son identité sur son compte Twitter. L'acteur, mis en examen depuis un an, nie les faits.

Une actrice jurassienne affirme avoir été violée par Gérard Depardieu en août 2018 : Charlotte Arnould se dévoile sur son compte Twitter et confie être la victime du monument du cinéma français. Sans détour, elle écrit : "J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018". Gérard Depardieu est mis en examen depuis un an pour viols et agressions sexuelles, mais l'identité de la victime présumée est resté inconnu, jusqu'ici.

Continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante"

Charlotte Arnould, originaire du Nord Jura, confie : "Ça fait un an pile qu'il est mis en examen. .Je ne peux plus me taire (...). Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre".

Âgée de 25 ans, l'actrice décrit une vie qui "lui échappe depuis trois ans. J'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie, je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité." Dans ce post, elle conclut : "Continuer à me taire c'est m'enterrer vivante".

Deux viols présumés commis chez l'acteur

Charlotte Arnould a dénoncé deux viols auprès des gendarmes, fin août 2018 ; ces viols auraient été commis au domicile parisien de Gérard Depardieu. D'abord classée par le parquet de Paris, l'enquête a été confiée à un juge d'instruction en 2020. De son côté, Gérard Depardieu nie les faits depuis le début. Libre, sous contrôle judiciaire, il réclame à la justice la nullité de sa mise en examen. Cette requête n'a pas encore été examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

La comédienne Charlotte Arnould a été diplômée de danse classique et contemporaine, ainsi que de piano. Elle a joué dans une dizaine de court-métrages et dans plusieurs pièces de théâtre. Elle a également réalisé les doublures voix pour plusieurs séries sur Netflix.