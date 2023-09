Une adjointe au maire de Dordogne et son mari arrêtés dans une affaire de machines à sous clandestines

Mardi matin aux aurores, les gendarmes toquent à la porte des gérants d'un bar du Lardin-Saint-Lazare et d'un autre de Terrasson. Au même moment, ils placent en garde à vue une élue, adjointe à la mairie de Terrasson et son mari. Selon les informations de France Bleu Périgord, l'homme est soupçonné d'avoir mis en place un réseau de machines à sous clandestines dans des bars de tout le sud-ouest.

ⓘ Publicité

En tout, quatorze personnes ont été interpellées et des établissements perquisitionnés, en Dordogne, mais aussi en Corrèze, dans le Lot, l'Aveyron et la Haute-Vienne. Le plus souvent, il s'agissait de bars associatifs de la communauté turque, mais aussi de bars PMU ayant pignon sur rue. Selon un communiqué du parquet de Bordeaux, le réseau aurait brassé plus d'un million et demi d'euros de gains.

Un million et demi d'euros de gains

L'enquête démarre il y a un an et demi à Limoges. La gendarmerie trouve des machines à sous illégales dans un bar associatif de la ville, dissimulées dans des bornes internet. Le joueur mise de l'argent, il peut gagner des cartes-cadeaux ou des espèces. C'est illégal, puisqu'en France les machines à sous ne sont autorisées que dans les casinos.

La section de recherches de Limoges va être aidée dans son enquête par le service central des courses et jeux de la police judiciaire, un service d'enquête très spécialisé à Nanterre, compétent dans toute la France. Ensemble, ils remontent le fil de la société qui fait la maintenance des machines, installée dans un petit village du Lot.

Un couple de Terrasson au cœur de l'enquête

Son gérant est celui qui implante les machines à sous dans les bars PMU. Il est soupçonné d'avoir touché des commissions sur les gains des machines, de quoi arrondir ses fins de mois à coups de 15 à 20.000 euros par mois. En tout, les enquêteurs ont saisi 17 machines à sous, quatre véhicules et plus de 400 000 euros sur des comptes bancaires ou en liquide.

Les gérants de bars PMU interpellés ont été rapidement remis en liberté, mais le gérant et sa femme, qui habitent à Terrasson, ont été mis en examen. Une autre proche du gérant de la société a également été mise en examen, mais elle n'habite pas en Dordogne. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. L'enquête continue, menée par des juges d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux. Les logiciels des machines à sous proviennent d'une société au Luxembourg, qui commercialise des jeux d'arcade, billards et flippers. Son dirigeant a été entendu par la justice luxembourgeoise.