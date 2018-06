Auxerre, France

L'adolescente souffre de plusieurs blessures aux jambes, dont l'une très profonde. Sa famille et le maire de la commune ont porté plainte. La jeune fille revenait d'un footing. Elle a dû être vaccinée contre la rage.

Le drame n'étonne personne dans la commune

Cela fait plusieurs mois que ces animaux terrorisent le village au point que certains habitants sortent de chez eux un bâton à la main comme cette voisine intervenue dimanche soir, au moment de l'attaque : "Les deux chiens sont arrivés sur la jeune fille, ils ont tourné autour en jappant. Ils l'ont fait tomber et l'ont mordu. Quand vous avez deux gros chiens comme çà, c'est impressionnant et qu'ils vous tournent autour sans moyen de défense, c'est horrible. J'ai rappelé les chiens pour qu'ils laissent la jeune fille tranquille mais c'était déjà fait, _il était trop tard_. La propriétaire est arrivée à ce moment là. On a peur de sortir parce que les chiens sont tout le temps en train de divaguer non seulement ici mais ailleurs aussi. Plusieurs personnes se sont fait mordre. Ce n'est pas la première, mais là elle est grièvement blessée."

Ils l'ont fait tomber et l'ont mordu - une voisine

La race des chiens n'a pas été clairement identifiée. Il s'agit de chiens puissants, de type race américaine. Personne n'est en mesure de dire s'ils sont soumis à autorisation. Les chiens sont toujours chez la propriétaire qui les a enfermés dans leur garage. La propriétaire était absente mardi. Le maire affirme qu'elle n'a jamais répondu aux courriers envoyés ces derniers mois par la commune pour lui demander de faire examiner les animaux.

Une plainte avait déjà été déposée fin mars par un habitant. Le maire Bernard Polisset en avait connaissance:" Cela fait des mois que ça dure, des mois que nous sommes sur l'affaire pour tenter de _mettre fin à ses nuisances_. Il y a eu des plaintes, des lettres recommandées, des convocations de la personne qui ne s'est jamais présentée elle-même ni ses chiens au service vétérinaire."

Une enquête ouverte pour blessures involontaires

Le code rural prévoit que c'est au maire de "prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens". De son côté le parquet de Sens a ouvert une enquête pour "blessures involontaires"

Ce n'est pas logique qu'un chien attaque un humain dans la rue- Katia Mestrude, comportementaliste animale

Selon Katia Mestrude, comportementaliste animale à Monéteau, il est extrêmement rare qu'un chien morde sans raison : "On peut avoir des chiens portés sur la poursuite et qui coursent ce qui bouge, ce qui fait du vélo, mais en temps normal un chien n'attaque pas un humain _comme ça_. Les raisons en général c'est la peur, la poursuite ou de vouloir protéger quelque chose. Donc ce n'est pas logique qu'un chien attaque un humain dans la rue. Cela arrive mais ce n'est pas la plupart des morsures qui existent. 78% des victimes de morsures connaissent le chien, parce que c'est l'animal de la famille, du foyer ou le chien de très proches. Donc les accidents se passent beaucoup plus à la maison au quotidien que dans ce genre de situation où le chien se sauve et attaque quelqu’un dans la rue."

