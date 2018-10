La jeune fille âgée de 15 ans rentrait de l'école lundi midi quand les deux chiens, qui n'étaient pas tenus en laisse, lui ont sauté dessus. Blessée au mollet et au bras, elle a été hospitalisée. Bilan : un mois d'ITT. Les animaux, dont l'un n'était pas déclaré, ont été confiés à la SPA.

Montpellier, France

Les faits se sont produits lundi vers midi devant la résidence Logis des Pins allée de Ruthenes, dans le quartier de la Mosson à Montpellier.

L'adolescente âgée de 15 ans rentrait chez elle. En arrivant au pied de son immeuble, deux chiens lui ont foncé dessus. Un malinois qui lui a mordu le bras et le mollet et un american staff qui lui a sauté de dessus et s'est acharné sur sa jambe. L'intervention d'un voisin a permis de faire fuir les molosses qui ont été capturés peu de temps après.

Conduite à l'hôpital, la victime a un mois d'ITT.

Le staff n'était pas déclaré

Les propriétaires de chiens ont été retrouvés. Il s'agit de deux frères qui vivaient dans le même appartement. Le propriétaire du malinois est un homme de 28 ans. Il n'est pas poursuivi car son chien est en règle.

En revanche, son frère âgé de 20 ans et propriétaire de l'american staff sera jugé. Son chien n'était pas déclaré en mairie, il n'était pas stérilisé et se promenait sans muselière.

Une jeune femme de 18 ans sera également convoquée devant la justice pour avoir laissé sortir les chiens. Les chiens qui ont été confiés à la SPA en attendant le jugement.

Dans le quartier, c'est le soulagement car les chiens semaient la terreur auprès des habitants.