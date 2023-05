Une adolescente de 12 ans retrouvée morte noyée à Pont-de-Beauvoisin, entre l'Isère et la Savoie

Une adolescente de 12 ans a été retrouvée noyée ce dimanche soir par les pompiers de l'Isère et de la Savoie à Pont-de-Beauvoisin. Elle et trois autres adolescents de sa famille, âgés de 12 à 16 ans, étaient partis se baigner dans le Guiers, côté Isère sur le chemin du champ de tir. Une baignade rendue dangereuse par la présence à proximité d'une centrale hydroélectrique, à l'origine de tourbillons.

L'adolescente aspirée par un tourbillon

Vers 16h30, alors que des tourbillons se forment, les trois adolescents à l'eau tentent d'en sortir mais seuls deux parviennent à se réfugier sur des rochers. La plus jeune fille, 12 ans, est aspirée. Les pompiers sont prévenus, ils arrivent d'Isère et de Savoie sur cette commune à cheval sur les deux départements. Des plongeurs scaphandriers, 2 Isérois et cinq Savoyards, explorent les eaux de la rivière et les canalisations de la centrale, épaulés par d'autres sauveteurs aquatiques en surface.

Le corps inanimé de la jeune fille est finalement retrouvé dans l'eau, côté Savoie, vers 20h15. Une enquête a été ouverte par le parquet de Chambéry et confiée à la communauté de brigades de Pont-de-Beauvoisin en Savoie.