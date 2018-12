Une adolescente de 13 ans écrouée après une tentative de cambriolage à Alès

Par Sylvie Duchesne, France Bleu Gard Lozère

Deux adolescents de 13 et 14 ans, une fille et un garçon, ont été interpellés cette semaine par les policiers du Gard après une tentative de cambriolage à Alès. La plus jeune a été écrouée.