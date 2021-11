Une adolescente de 14 ans portée disparue à Erquinghem-Lys, un appel à témoins lancé

La police du Nord lance un appel à témoins, ce jeudi 4 novembre 2021, après la "disparition inquiétante" d'une jeune fille à Erquinghem-Lys, près de Lille. L'adolescente, nommée Kelly Coppin, est âgée de 14 ans.

Disparue depuis près d'une semaine

Elle a été vue pour la dernière fois le 29 octobre dernier, vêtue d'un coupe vent noir et rose et d'un jean noir, avec un sac bleu de la marque Eastpack. Elle est de corpulence normale, mesure 1m70, avec les cheveux châtains et les yeux bleus, décrit la police. Il est aussi précisé que la jeune fille est en possession de son pass sanitaire et de sa pièce d'identité.

Si vous avez des renseignements ou si vous pensez avoir vu cette personne, il faut contacter la police d'Armentières au 03 20 17 23 23 ou composer le 17.

Ce jeudi 4 novembre, la police du Nord informe également que Ludovic Hage, 36 ans, habitant de La Madeleine, a été retrouvé sain et sauf. Il avait disparu depuis la fin du mois d'avril.