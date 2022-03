Une adolescente de 14 ans reconnaît le meurtre de son père à Fabrègues

Une adolescente de 14 ans a mortellement frappé son père d'un coup de couteau ce dimanche à Fabrègues (Hérault) et blessé sa mère et sa petite soeur de 8 ans. Elle n'a pas pu expliquer ce coup de colère, un ras le bol général dit-elle.

C'est bien un drame familial qui s'est joué à Fabrègues ce dimanche après midi. Une adolescente de 14 ans a reconnu avoir tué son père avant de blesser sa maman et sa petite sœur de 8 ans et de prendre la fuite en compagnie d'une autre adolescente.

Il reste de nombreuses zones d'ombre sur ce qui a pu se jouer dans ce huis clos familial. Il n'y a pas eu de véritable motif de dispute, l'adolescente évoque plutôt un malaise général, elle ne supportait plus les reproches de ses parents, c'est ce qu'elle a indiqué aux enquêteurs.

Elle s'empare donc d'un couteau et frappe son père, touché une seule fois en pleine poitrine. Il meurt peu après. Il avait une quarantaine d'années. Puis elle agresse aussi sa mère et sa petite sœur de 8 ans, toutes les deux sont hospitalisées dans un état grave mais leurs jours ne sont pas en danger. Seule la petite dernière de 6 ans s'en sort indemne, elle a assisté à la scène mais n'aurait pas été menacée.

Des traces de sang ont été retrouvées dans plusieurs pièces de la maison. Mais les gendarmes n'ont encore que très peu d'éléments sur le déroulé des faits. Le témoignage de la maman sera capitale.

L'adolescente est toujours en garde à vue avec l'amie qui l'accompagnait , sa petite amie dont on ne connait pas non plus le rôle précis dans ce drame.

Une expertise psychiatrique a été demandée