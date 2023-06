Une adolescente de 14 ans tuée dans un accident de la route près de Montauban

Les pompiers, les gendarmes, le SMUR et l'hélicoptère du SAMU 31 ont été mobilisés sur l'intervention

Un terrible accident de la route a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Durfort-Lacapelette à une vingtaine de kilomètre au nord de Montauban. Deux voitures se sont percutées de plein fouet sur la Départementale 58 peu après minuit. Un choc qualifié de "très violent" par les pompiers du Tarn-et-Garonne. Un homme de 24 ans était seul dans le premier véhicule. Il a été légèrement blessé dans la collision et transporté à l’hôpital de Montauban.

Un décès et un blessé grave dans l'une des voitures

Le bilan est beaucoup plus lourd pour la seconde voiture : une adolescente de 14 ans qui se trouvait à l’arrière a été déclarée décédée sur place par les secours. Les pompiers ont aussi dû désincarcérer une femme de 78 ans, gravement blessée : elle a été transportée par hélicoptère à Purpan, à Toulouse. Une femme de 50 ans et un homme de 46 ans ont été plus légèrement touchés : ils ont été conduits a l’hôpital de Montauban.

Les raisons de cette collision sont pour inconnues pour l'instant. L'enquête de la gendarmerie tentera de les déterminer.