Une adolescente de 15 ans meurt happée par un train à Douai

Le drame s'est produit près de la gare ferroviaire du Pont-de-la-Deûle, à Douai: une jeune fille de 15 ans est morte après avoir été heurtée par un train de marchandises ce mardi. Les pompiers ont été appelés sur place à 14h46. Son corps a été retrouvé quelques dizaines de mètres plus loin. Son ami, en état de choc, a dû être hospitalisé à Dechy. Le conducteur du train ainsi que des employés de la SNCF seront pris en charge par la cellule de soutien psychologique de la SNCF.

Le trafic des TER entre Douai et Lille et entre Douai et Lens a été perturbé une partie de l'après-midi. Certains trains ont été déroutés. Des bus de substitution ont été mis en place pour d'autres.