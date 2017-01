Une adolescente de 15 ans s'est jetée sous un train en gare de Montélimar

Ce mardi matin, vers 8h30, une jeune fille de 15 ans s'est jetée sous un train, en gare de Montélimar dans la Drôme. L'adolescente est grièvement blessée. La circulation des trains a repris vers 10h30.

Une tentative de suicide, ce mardi matin, en gare de Montélimar dans la Drôme. Une jeune fille de 15 ans s'est jetée sous un train Avignon-Valence qui arrivait en gare de Montélimar vers 8h30.

L'adolescente grièvement blessée

Le conducteur du TER qui arrivait en gare de Montélimar a vu la jeune fille se jeter sur les rails. Il roulait à 30 km/h , il a pu freiner mais le train a tout de même percuté l'adolescente. La jeune fille de 15 ans est en vie, consciente mais grièvement blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital de Montélimar et souffre de graves traumatismes au crâne et au bassin.

La circulation des trains a repris vers 10h30

Une ado de 15 ans grièvement blessée après s'être jetée sous un train à 8h30 en gare de #Montélimar. La circulation des trains a repris. pic.twitter.com/MsOe0LbJ51 — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) January 24, 2017

Suite à cette tentative de suicide, l'accès aux quais en gare de Montélimar a été fermé et les trains au départ et à l'arrivée ont été annulés. Des trains venant du Sud et du Nord ont été détournés.

La circulation des trains a pu reprendre vers 10h30. Le train en direction de la gare de Marseille Saint-Charles prévu à 8h51 est parti avec près d'une heure et demie de retard.