Une adolescente de 16 ans disparue à Fèves, la gendarmerie lance un avis de recherche

C'est ce samedi soir que la gendarmerie de Moselle a lancé son avis de recherche. Elle enquête sur la disparition d'Elia Morabito, 16 ans, jeune adolescente de Fèves, qui n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté son domicile ce jeudi 22 octobre. Pour l'heure, les gendarmes orientent la piste vers une fugue, mais si aucune nouvelle ne vient d'ici ce lundi, elle pourrait être requalifiée en disparition inquiétante.

L'adolescente portait une doudoune à carreaux verte, argentée et bleu marine ainsi qu'à chemisier noir à fleurs et un jean bleu. A ses pieds, des chaussures Nike Air Jordan de couleur noire et blanche. Elle porte également un sac à dos noir et jaune moutarde. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter le 17 où la gendarmerie de Maizières-lès-Metz au 03-87-80-56-03.