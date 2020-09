Une adolescente de 16 ans fugue dans le Pays Haut

Voilà plus de 24 heures que les proches de Sara Benmessaoud n'a plus la moindre nouvelle de l'adolescente de 16 ans. Cette dernière a fugué ce mardi aux alentours de midi suite à un différend familial. A bord de son VTT femme de couleur bleue ciel, la jeune femme a décidé de s'enfuir. La compagnie de gendarmerie de Trieux enquête, et pour l'heure, aucune trace de Sara n'a été retrouvée.

Plusieurs signes distinctifs

L'adolescente mesure 1m70 et porte un tee-shirt rose, un legging noir et un sweat à capuche noir. A ses pieds, des baskets dorées-roses et à son épaule, un sac à bandoulière noir de marque Puma. Si vous avez le moindre renseignement, veuillez contacter le poste de gendarmerie de Trieux au 03 82 20 40 02.