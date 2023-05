Une adolescente de 16 ans gravement blessée dans un accident de la route à Pont-en-Royans

Un accident de la route a fait deux blessées ce dimanche 21 mai sur la départementale 518 au niveau de Pont-en-Royans (Isère). Une voiture a fait une sortie de route et s'est retrouvée sur le bas-côté.

Deux jeunes femmes blessées

Une adolescente de 16 ans a été grièvement blessée et transportée par hélicoptère au CHU de Grenoble. L'autre blessée, une jeune femme de 20 ans, a été plus légèrement touchée et hospitalisée à Romans.

Le troisième occupant de la voiture, un jeune homme de 16 ans, est indemne et a pu sortir seul du véhicule.