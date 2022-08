Une adolescente de 17 ans décède au foyer éducatif de Bavilliers

Une adolescente de 17 ans est morte ce jeudi soir à Bavilliers prés de Belfort. Pensionnaire du C.E.P de la Douce, le Centre Educatif et Professionnel (ex A.D.I.J), elle a été retrouvée inanimée. Les secours n'ont rien pu faire pour la réanimer.

En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours

L'adolescente était au sol, en arrêt cardio-respiratoire lorsque les pompiers sont arrivés. Ils ont tenté des massages cardiaques mais il n'y avait plus rien à faire. Le décès de la jeune fille de 17 ans a été constaté sur place.

Une addiction à la drogue identifiée

Aux parents divorcés, l'adolescente souffrait, selon la police, d'une forte addiction à la drogue. Elle avait été placée dans ce centre de protection de l'enfance au mois de mai dernier sur décision de justice. Une autopsie devrait déterminer les causes précises de sa mort. Selon les enquêteurs, les premiers éléments ne laissent guère de doute, il s'agirait vraisemblablement d'une mort naturelle.

Une cellule de soutien psychologique en place

Jeudi soir vers 22h, l'adolescente s'est écroulée au milieu du salon de son unité de vie. Une cellule psychologique a été mis en place pour soutenir les autres jeunes, éducateurs et membres de l'encadrement présents sur les lieux du drame. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, " le Conseil départemental du Territoire de Belfort et l’association de Sauvegarde de l‘Enfant à l’Adulte du Nord Franche-Comté (ASEANFC) présentent leurs plus sincères condoléances aux proches de cette jeune fille et souhaitent apporter leur soutien au personnel lié à la protection de l’enfance".