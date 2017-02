Une adolescente de Claracq portée disparue depuis samedi

Gaëlle Berthelot a 16 ans, elle mesure 1,65m, elle a les cheveux longs, bruns et les yeux verts. Sa famille la recherche depuis ce week-end, mais elle n'a donné aucune nouvelle, ni à a ses proches ni à ses amis du lycée Barthou à Pau.

La famille de Gaëlle Berthelot n'a plus aucune nouvelle de l'adolescente depuis samedi soir. Ses parents ont contacté la gendarmerie. Le parquet envisage une fugue avec son petit ami, qui lui assure à sa famille n'avoir aucune nouvelle de la jeune fille.

Le père de Gaëlle, Jérôme Berthelot, est évidemment très inquiet. La dernière fois qu'il a vu sa fille, c'était samedi, au déjeuner. Elle s'est alors disputée avec sa mère pour une broutille. Elle a ensuite appelé son père, pour lui demander si elle pouvait passer la soirée chez une amie. Il lui a donné son autorisation, "mais dans la confusion, j'ai oublié de lui demander chez qui elle était, raconte-t-il. Elle appelait en numéro privé, je ne pouvais pas la rappeler. Je lui ai laissé des messages, elle ne m'a plus jamais répondu. C'était fini. Je n'ai plus de relation avec ma fille depuis. Elle a coupé son téléphone, elle ne va plus sur sa page facebook, qu'elle alimentait quasi quotidiennement. Ses amis du lycée Louis Barthou n'ont plus de nouvelles, il n'étaient au courant de rien, ils sont tombés des nues."

On voudrait qu'elle sache qu'on l'aime. On ne va pas la réprimander, on voudrait la voir revenir - Jérôme Berthelot, le père de Gaëlle

"On voudrait qu'elle sache qu'on l'aime, poursuit Jérôme Berthelot, en larmes. On ne va pas la réprimander, on voudrait la voir revenir." Dimanche soir, la famille a fait le tour de tous les lieux où elle pourrait se trouver : les bars du centre-ville de Pau, le boulevard des Pyrénées, toutes les grandes artères de la ville. Mais la jeune fille reste introuvable. Elle est partie de chez elle semble-t-il avec quelques affaires, mais sans le chargeur de son téléphone, ni son maquillage, "alors qu'elle est très coquette" ajoute sa tante.

Gaëlle Berthelot portait une doudoune rouge/bordeaux avec de la fourrure, un legging et des baskets quand elle est partie.

Si vous l'avez vue, vous pouvez contacter le 17 ou la gendarmerie de Thèze au 05 59 04 38 34.