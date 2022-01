Une adolescente de Creys-Mépieu fugue, la police lance un appel à témoins

Chloé Dambon, une adolescente de 16 ans, est introuvable depuis samedi soir, et sa soeur, inquiète, a appelé les gendarmes, pour signaler ce qui serait une fugue. Chloé est habillée d'un pull rouge et d'un legging noir et gris. Elle mesure environ 1m60, elle est plutôt mince, et elle a les cheveux châtains mi-longs.

Ce dimanche, la jeune fille n'avait toujours pas été retrouvée, malgré la mobilisation des gendarmes et de l'équipe cynophile. Si vous avez des informations, contactez la brigade de Montalieu-Vercieu, au 04 74 88 50 17.