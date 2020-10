Une adolescente décède après un accident de voiture samedi soir

L'accident s'est produit samedi vers 18 heures sur la RD 132 à Anneyron. Selon les premières constatations le jeune conducteur de 22 ans qui transportait sa sœur sur le siège avant et trois enfants a l’arrière semble avoir perdu le contrôle de son véhicule après avoir "mordu" sur le bas-côté pour croiser un camping-car. La voiture a percuté un arbre avant de finir sa course dans un ravin. Le conducteur et sa soeur ont été très gravement blessés et transportés par les pompiers à l'hôpital.

La jeune fille de 16 ans est décédée des suites de ses blessures.