Une adolescente disparaît près de Dunkerque, la police lance un appel à témoin

Ilona, 13 ans, a disparu de manière inquiétante vendredi 27 septembre dans l'agglomération dunkerquoise. La Police Nationale du Nord lance un appel à témoins pour "disparition inquiétante de personne mineure".

La jeune fille a les cheveux châtain foncé, souvent attachés en chignon. Elle est habillée d'un short court noir, d'une veste de survêtement noire et grise, et de baskets bleues. La police précise qu'elle a des taches de rousseur sur le visage, qu'elle est mince et qu'elle fait 1 mètre 65.

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Dunkerque au 03 28 69 71 00 ou au 03 28 23 50 50.